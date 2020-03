Abriss im Mai: Neubau ist fast ausverkauft

Umsetzung rückt näher: Nach rund einem Jahr Verzögerung könnte im Mai mit dem Abriss des ehemaligen Hotels Eckmeyer und dem Neubau begonnen werden. Animation: Katharina Aumann

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Allen Gerüchten zum Trotz: Der Abriss des alten Hotels Eckmeyer in der Mühlenstraße 8 bis 10 steht bevor, der Neubau eines großen Wohn- und Geschäftshauses auch. Von 18 geplanten Wohnungen sind nach Angaben des Investors Dr. Jürgen Vortmann 13 bereits vergeben. Über die im Erdgeschoss vorgesehene Brasserie wird noch mit verschiedenen System-Gastronomen verhandelt. sagte der Wirtschaftsjurist auf Nachfrage. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

