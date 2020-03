Obergrenze für Behinderte auf Bernay-Fahrt

Leitete eine rege Diskussion zum Thema Inklusion: der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, Dr. Günther Klaushenke. Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. An den regelmäßigen Fahrten in Cloppenburgs französische Partnerstadt Bernay sollen in Zukunft nur noch maximal zwei oder drei Personen mit Beeinträchtigung teilnehmen können. Das beschlossen die Mitglieder des Partnerschaftskomitees Cloppenburg-Bernay am Montagabend auf ihrer Versammlung im Hotel Schlömer.



Hintergrund ist die Tatsache, dass 2017 noch sieben Personen mit Beeinträchtigung an der Fahrt nach Bernay teilnahmen. Die Reaktion darauf war ein deutliches Statement von französischer Seite. „Wir schaffen das nicht mehr“, hieß es. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

