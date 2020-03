Petra Gerlach: „Ich will nicht flüchten“

Getrennte Wege? Noch 17 Monate arbeiten Petra Gerlach und Dr. Wolfgang Wiese sicher zusammen. Was und wer dann kommt, ist offen. Auch Wiese hat sich bisher nicht festgelegt, ob er zur Wahl 2021 noch einmal als CDU-Bürgermeister-Kandidat antreten will. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Diese Frau traut sich was: 17 Monate lang wird Petra Gerlach den Spagat zwischen Cloppenburg und Delmenhorst aushalten müssen. Sollte die Stadträtin im Oktober 2021 die Oberbürgermeister-Wahl gewinnen, beerbt die 47-Jährige ihren Ex-Chef im Delmenhorster Rathaus. Scheitert die studierte Verwaltungsexpertin, kehrt sie an einen Arbeitsplatz zurück, den sie trotz des Wahlkampfs weiter ausfüllen muss. Der Doppeldruck dürfte Kraft kosten, der ungewisse Ausgang auch. Eine Entscheidung gegen Cloppenburg bedeute das nicht. „Ich arbeite hier gern, ich will nicht flüchten“, beteuert sie. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 10. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

