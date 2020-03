Kindern mit Handicap fehlt Spielplatz für alle

Spielen unter sich: Kinder und Jugendliche mit Handicaps treffen sich selten zum Spielen mit Gleichaltrigen ohne Handicap. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Auf Zustimmung ist der Antrag der Unabhängigen in Cloppenburg gestoßen, wenigstens einen Spielplatz im Stadtgebiet für alle Kinder umzubauen – auch wenn sie ein Handicap haben. Der Sozialausschuss des Rates hat vergangene Woche empfohlen, mit dem neuen und beliebten Spielplatz im Mehrgenerationenpark zu beginnen.



Behinderte Kinder seien von öffentlichen Spielplätzen weitgehend ausgeschlossen, begründete Jutta Klaus den Vorstoß ihrer Fraktion: „Das muss keine neue Fläche sein, das kann auch ein bestehender Spielplatz sein." Bundesweit sind nach offiziellen Angaben nur fünf Prozent aller Spielplätze für Kinder mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen geeignet.