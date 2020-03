Sanierung: Beton gibt der Korrosion nach

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Weitere Schachtsanierungen stehen auf dem Plan der Cloppenburger Verwaltung. Die vorbereitenden Maßnahmen sind am Montag gestartet. Wie Fachbereichsleiter Armin Nöh im MT-Gespräch erklärte, sind kurzfristig Arbeiten in den Bereichen Antoniusplatz, Hofkamp, Krankenhausstraße, Ritterstraße und Soestenstraße bis zur Kreuzung Resthauser Straße sowie der Straße Niedriger Weg dringend notwendig. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.