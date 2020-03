Verdächtige flüchten von der Deponie

Symbolfoto: Bänsch

Stapelfeld (mt). Verdächtige Personen bei der Abfalldeponie in Stapelfeld wurden der Polizei am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr gemeldet. Wie die Beamten mitteilen, beobachtete ein Zeuge mindestens drei Personen, die zu Fuß in Richtung Tegelrieden flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung, unter anderem auch mit einem Polizeihubschrauber, brachte keinen Erfolg. Zur Beschreibung: Ein Täter trug eine rote Jacke, die anderen beiden Täter waren dunkel gekleidet. Die Diebe hatten es wohl auf Elektroschrott abgesehen, die Ermittlungen dauern an. Über ähnliche Vorfälle bei der Abfalldeponie hatte die Polizei bereits am 1. März und am 8. Februar berichtet. Zeugenhinweise werden unter Tel. 04471/18600 entgegengenommen.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

08.03.2020 | Versuchter Raub: 18-Jähriger geschlagen