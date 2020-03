Versuchter Raub: 18-Jähriger geschlagen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mt). Zu einem versuchten Raub ist es am Samstagabend in Cloppenburg gekommen. Wie die Polizei mitteilt,forderten drei bislang unbekannte Täter gegen 21.35 Uhr an der Ecke Bahnhofstraße und Mühlenstraße Schmuck von einem 18-Jährigen aus Cappeln. Dabei drohten sie dem Opfer Schläge an.



Der junge Mann konnte zunächst flüchten, wurde jedoch von den Tätern verfolgt. Als sie ihn gestellt hatten, schlugen und traten die Drei gemeinsam auf den Cappelner ein. Dem leicht verletzten Opfer gelang es schließlich erneut zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Die Täter entkamen ohne Beute.



Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg, die Ermittlungen dauern an. Die drei Täter wurden als schlank, zirka 16 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß mit südländischem Aussehen beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel. 04471-1860-0 entgegen.