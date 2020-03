Cloppenburg: Unbekannte verprügeln 24-Jährigen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mt). Leicht verletzt wurde ein 24-Jähriger aus Emstek in der Nacht am späten Freitagabend. Wie die Polizei mitteilt, wurde der junge Mann gegen 23.40 Uhr in der Cloppenburger Fußgängerzone von mehreren Unbekannten zusammengeschlagen. Die Täter entkamen unerkannt, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei nimmt hierzu Zeugenhinweise unter Tel. 04471-1860-0 entgegen.

