Karl-Heinz Bley eröffnet „grüne Oase“

Inspiration: Die Besucher können sich am Wochenende Anregungen beim „Cloppenburger Frühling“ holen.Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Karl-Heinz Bley sprach von einer „grünen Oase“, der CDU-Landtagsabgeordnete hat am Freitag als Schirmherr die Ausstellung „Cloppenburger Frühling“ eröffnet. Die Veranstaltung zeige die Stärke der Region. „Ich komme ja viel herum in Niedersachsen. Im Oldenburger Münsterland ist es aber am schönsten“, so Bley. Lobende Worte gab es von Bley auch für die Stadt Cloppenburg, die sich gut entwickelt habe in den vergangenen Jahren.





Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online alsoder schon vorab exklusiv in der

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

06.03.2020 | Petra Gerlach kandidiert für Bürgermeisteramt