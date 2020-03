Polizei im Spagat zwischen Grundrechten

Im Vorfeld nicht angekündigt: Landwirte haben am Donnerstag das Lidl-Zentrallager in Emstekerfeld blockiert. Foto: Hermes

Von Matthias Bänsch

und Oliver Hermes



Cloppenburg. Die Blockade des Lidl-Lagers von rund 300 Landwirten wirkt auch noch 24 Stunden später nach. Auf unserer Facebookseite wird die Aktion teils heftig diskutiert: War die elfstündige Aktion bis zum Gespräch mit dem Geschäftsführer des Zentrallagers in Cloppenburg rechtens? Eine schwierige Frage, der sich auch Polizeidirektor Walter Sieveke, am Donnerstag immer wieder stellen musste. Der Leiter des Polizeieinsatzes kann aber abschließend die Frage eindeutig beantworten: „Ja.“



Die Blockade habe im Rahmen des Versammlungsrechtes stattgefunden - „ein hohes Gut unserer Verfassung“. Normalerweise müssen Demonstrationen spätestens 48 Stunden vorher offiziell angemeldet werden. Das Versammlungsgesetz sieht aber auch eine Ausnahme vor: die Spontanversammlung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

