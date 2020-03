Petra Gerlach kandidiert für Bürgermeisteramt

Petra Gerlach (Foto: Kreke)

Cloppenburg (kre). Die Cloppenburger Stadträtin Petra Gerlach (47) will Bürgermeisterin werden - allerdings nicht in der Kreisstadt, sondern in Delmenhorst. CDU und Grüne stellten die Wahlbeamtin, die erst im Januar ihre Position in Cloppenburg aufgenommen hat, am Freitag als gemeinsame Kandidatin für das Amt des Oberbürgermeisters vor. Damit sind die Hoffnungen in Cloppenburger CDU-Kreisen, Gerlach als mögliche Nachfolgerin von Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese zu küren, auf null gesunken.

