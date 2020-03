Nächster Kita-Schock: 158 Plätze fehlen

Im Sandkasten ist noch Platz: Drinnen wird‘s enger. In den Kitas verschärft sich der Mangel laut Anmeldezahlen. Foto: Skolimowska/dpa

Cloppenburg. Die Anmeldungen zum neuen Kindergartenjahr haben zu einem erschreckenden Zwischenstand geführt: Zwischen den Elternwünschen und dem bestehenden Angebot klafft eine Lücke von 158 Plätzen. Die Stadt werde in der zweiten Vergaberunde genau prüfen, ob Übergangslösungen nötig sind, kündigte Stadträtin Petra Gerlach am Donnerstag im Sozialauschuss des Rates an.



Im Zweifelsfall soll auch mit Eltern gesprochen werden, ob ihr Kind in einer anderen Kita oder zu einer anderen Zeit betreut werden könnte. Die endgültigen Zahlen können sich bis zum Ende des Anmeldeverfahrens zwar verschieben, aber die Tendenz löste dennoch Kritik aus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

