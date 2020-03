Autoknacker in Litauen aufgespürt

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (ma). Wegen gemeinschaftlich begangenen Pkw-Aufbruchs in mehreren Fällen hat das Cloppenburger Amtsgericht am Freitag einen 38 Jahre alten Mann aus Litauen zu einem Jahr Haft auf Bewährung und zur Zurückzahlung der erlangten Beute im Wert von 8000 Euro verurteilt.



Der Angeklagte hatte in nur einer Nacht in Cloppenburg mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und die in den Fahrzeugen installierten Navigationsgeräte gestohlen. Dank eines kleinen Blutspritzers konnte die Cloppenburger Polizei eine DNA-Spur finden. Die führte die Ermittler nach Litauen. Dort wurde der Mann verhaftet und ausgeliefert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.