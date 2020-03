„Münte“ erzählt vom erfülltem Leben im Alter

Politiker gibt sich volksnah: Nach der Lesung nutzten viele Zuhörer die Möglichkeit, sich von Franz Müntefering ein Autogramm und eine Widmung zu holen. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Der SPD-Politiker Franz Müntefering hat in seinem Leben als Generalsekretär, Fraktionschef, Arbeitsminister, Vorsitzender der SPD und Vizekanzler viel erlebt, getan, gemacht und bewegt. 80 Jahre alt ist er kürzlich geworden und hat ein Buch geschrieben, obwohl er dieses 2005 noch strikt abgelehnt hat. Er halte nichts davon, sich jünger zu geben, wenn man nun mal alt sei. Die Vorzüge und Chancen dieser Lebensphase zeigte Franz Müntefering seinen Zuhörern im Bildungswerk auf. Mit einer Lesung warb Franz Müntefering für sein Buch „Unterwegs – Älterwerden in dieser Zeit“, in dem er älteren Menschen Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen für einen erfüllten dritten Lebensabschnitt aufzeigt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

