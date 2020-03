Corona-Virus: Liebfrauenschule sagt Romfahrt ab

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (her). Aufgrund des Corona-Virus hat die Liebfrauenschule in Cloppenburg eine gemeinsame Fahrt vorerst abgesagt. Ursprünglich sollten rund 900 Schüler und Schülerinnen vom 16. bis 23. April daran teilnehmen. „Die Romfahrt ist aufgrund der aktuellen Lage auf den Frühherbst verschoben“, hieß es am Donnerstag dazu auf der Internetseite des Gymnasiums.



Durch die Kooperation mit einem Reiseunternehmen aus Vechta werde nun ein Ersatztermin möglich gemacht. „Weitere Einzelheiten folgen in den nächsten Wochen, wenn letzte Details geklärt sind“, so die Schule weiter. Genutzt werden soll dafür ein Elternbrief und die Homepage.

