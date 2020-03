Minister sagt weitere Mittel für Kitas zu

Plätze suchen im Kreishaus: Zur Kita-Tagung empfingen Ulla Meyer-Burke (VHS) und Landrat Johann Wimberg (Mitte) Kultusminister Grant Hendrik Tonne (rechts) und den Landtagsabgeordneten Christoph Eilers (links) vor über 140 Gästen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Zu einem weiteren Ausbau der Kitas und der Tagespflege in Niedersachsen hat sich Kultusminister Grant Henrik Tonne bekannt. Frühkindliche Bildung bedeute „eine wirkliche Mammutaufgabe, der wir uns stellen müssen“, sagte der Minister am Donnerstag im Cloppenburger Kreishaus vor über 140 Gästen der VHS-Fachtagung für pädagogische Fachkräfte.



Die 2018 bereitgestellten 30 Millionen zum Ausbau der Krippen müssten noch in dieser Legislaturperiode wahrscheinlich verdoppelt werden, um den wachsenden Bedarf zu erfüllen, erwartet Tonne. Zudem könnte mit den Bundesmitteln aus dem Gute-Kita-Gesetz mittelfristig ein Personalschlüssel von 1 zu 10 in der Betreuung umgesetzt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

05.03.2020 | Andreas Krems verklagt die Stadt