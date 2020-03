Johann Penner. Foto: Hermes

Cloppenburg (her). „Cloppenburg ist und bleibt meine Heimat. Ich fühle mich nirgendwo so wohl und so gut aufgehoben wie hier“, sagt Johann Penner, der heute in Berlin lebt. Der 29-Jährige wurde in Galizkoje in Kasachstan geboren. Als er vier Jahre alt war, zog die Familie nach Deutschland.



Zunächst in einem Erstaufnahmelager in Hamm angekommen, ging es für sie in eine Notwohnung in Meschede. In Nordrhein-Westfalen blieben sie schließlich für drei Jahre, anschließend führte der Weg nach Cloppenburg. Sein Vater hatte eine Arbeitsstelle in Bethen gefunden, gewohnt hat die Familie im Ortsteil Emstekerfeld.