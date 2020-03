Andreas Krems verklagt die Stadt

Andreas Krems (© Archiv/Kreke)

Cloppenburg (her). Auf die Zahlung von über 21000 Euro hat Andreas Krems die Stadt Cloppenburg verklagt. Wie das Verwaltungsgericht Oldenburg auf Anfrage bestätigte, soll sich das Geld nach Meinung des ehemaligen Ersten Stadtrates aus 57,5 Urlaubstagen zusammensetzen, die er nicht genommen haben will. Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU) hatte Krems im Frühjahr 2018 nicht mehr zur Wiederwahl vorgeschlagen, nachdem keine politische Mehrheit in Sicht war. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

