Smartphone-Diebe flüchten durch Innenstadt

Cloppenburg (mab). Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am Mittwochnachmittag in einem Mobilfunkgeschäft zwei Smartphones von Apple gestohlen haben. Eine Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die beiden Männer betraten gegen 13.30 Uhr das Geschäft in der Lange Straße. Zu diesem Zeitpunkt führte der Angestellte ein Beratungsgespräch mit einem Kunden.



Einer der Männer näherte sich den Vorführmodellen und riss zwei iPhones aus den Sicherungen. Die beiden Männer stürmten aus dem Laden und rannten über die Soestestraße zur Wilke-Steding-Straße. Dort wartete ein grauer 5er-BMW mit einem gelben Kennzeichen (BG 54 EYL). Die Männer sprangen ins Auto, das anschließend über die Friesoyther Straße raste, bis sich dort die Spur verlor.



Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Der erster Täter ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und zwischen 18 und 21 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jeans, eine schwarze Jacke und ein schwarzes Basecap. Er trug einen Drei-Tage-Bart mit ausgeprägtem Schnäuzer. Vom Erscheinungsbild wird er als südländisch beschrieben.



Der zweite Täter ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und soll ebenfalls zwischen 18 und 21 Jahre alt sein. Er trug einen dunkelgrünen Kapuzenpullover, eine dunkelbraune Jacke, eine dunkle Hose und ein schwarzes Basecap. Auch dieser Mann soll südländisch gewirkt haben.



Hinweise an die Polizei unter 04471/18600.

