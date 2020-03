Andreas Krone folgt auf Lutz Birkemeyer

Neuer Geschäftsführer: Andreas Krone. © Timo_Lutz_Werbefotografie

Cloppenburg (her). Nachfolge geregelt: Andreas Krone wird neuer Geschäftsführer des Cloppenburger Krankenhauses. Der bisherige Prokurist steigt zum 1. April in der neuen Position ein. Der Personalwechsel war notwendig geworden, weil Lutz Birkemeyer als Erster Gemeinderat nach Bohmte wechselt (MT berichtete). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

