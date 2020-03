Pius-Experte beantwortet Pflegefragen

Stiftung bietet erste offene Beratung an

Neuer Fachmann an Bord: Bernhard Moorkampp (rechts) berät auch außerhalb des St.-Pius-Stiftes Plfegebedürftige. Matthias Hermeling (links) stellte den neuen Mitarbeiter und den neuen Service gestern vor. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der MDK hat sich zur Begutachtung angesagt und die alte Dame fühlt sich überfordert mit den vielen Nachfragen. Angehörige suchen Rat, weil die betagte Mutter einen Schlaganfall erlitten hat und unklar ist, ob sie weiter in ihrem Haus leben kann. In beiden Fällen gibt es jetzt einen Pflegeberater in Cloppenburg, der Zeit und Fachwissen mitbringt. Bernhard Moorkamp (49) steht in solchen Fällen mit Rat zur Seite.