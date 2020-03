Opfer kann im Prozess nicht mehr aussagen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (ma). Im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen den 42 Jahre alten Mann aus Cloppenburg, der in Essen/O. seine damalige Ehefrau schwer misshandelt und vergewaltigt haben soll (MT berichjtet), kann das Opfer nicht mehr aussagen. Am Dienstag sollte die geschundene Frau der Staatsanwaltschaft und vor allem der Verteidigung Rede und Antwort stehen, nachdem sie am ersten Verhandlungstag bereits stundenlang dem Gericht alles erzählt hatte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

