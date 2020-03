Auszubildende arbeiten an ihren Gärten

„Cloppenburger Frühling“ am Wochenende

Lehrlingsgarten: Auszubildender Florian Seeger bereitet sein Gewächshaus vor. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes und Marvin Bröring



Cloppenburg. In eine blühende Gartenlandschaft verwandelt sich die Münsterlandhalle in diesen Tagen. Seit vergangenen Dienstag arbeitet ein Team „Aumann Landschaftsdesign" und „Aumann Garten und Wohnen" an den Vorbereitungen für die Ausstellung „Cloppenburger Frühling" am Wochenende. „Wir liegen gut im Zeitplan", erklärte Mitorganisator Tobias Aumann gestern im MT-Gespräch. Bis zu 15 Personen seien im Einsatz, um verschiedene Gärten herzustellen. Unter anderem sind eine Outdoor-Küche mit selbst gemauertem Pizza-Ofen, ein Sandstrand mit Cocktailbar und eine Pergola zu sehen.