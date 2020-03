Publikum begeistert den Künstler

Eingespieltes Duo: Stefan Gwildis und sein Pianist Tobias Neumann. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. „Cloppenburg, wie geil ist das denn?“, fragte nach einem zweistündigen Konzert ein sichtlich begeisterter Stefan Gwildis sein Publikum. Mehrfach gab es während des Abends stehende Ovationen für den Hamburger Soul-Star, der erstmals in der Cloppenburger Stadthalle gastierte.



Gwildis hüpft auf der Bühne herum, spielt imaginäre Ins­trumente so perfekt, dass man glauben könnte, auf der Bühne stünde ein Orchester. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

