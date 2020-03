Matteo und Co. sind Jugendflammen

Stolz wie Bolle: Matteo mit dem Zertifikat und seinen Kameraden. Foto: Martin Kessens

Von Martin Kessens



Cloppenburg. Matteo (11) ist mächtig stolz, bei der Jugendwehrfeuerwehr Cloppenburg zu sein und möchte Menschen helfen. Er ist wie 13 seiner Kameraden auf der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg im Traditionshaus Taphorn mit der „Jugendflamme Teil Eins" ausgezeichnet worden. Somit ist Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese auch nicht bange um den Nachwuchs und blickte in seinem Grußwort beeindruckt zurück auf das 50-jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr.