Prof. Schrader zieht sich auf Forschung zurück

Prof. Dr. Joachim Schrader (© Timo Lutz)

Cloppenburg (kre). Führungswechsel im Cloppenburger Krankenhaus: Prof. Dr. Joachim Schrader gibt Ende März seine Position als Chefarzt und Ärztlicher Direktor auf, um sich auf die Forschung in Cloppenburg zurückzuziehen. Seine Nachfolge als Chefarzt der Inneren Medizin tritt der Privat-Dozent Dr. Stephan Lüders an, der ihn bisher als Oberarzt unterstützt hat.



Einen zweiten Wechsel gibt es in der Führung der Kardiologie: Dr. med. Dr. phil. Sven Meyer (42) kommt vom Klinikum Oldenburg und tritt zum 1. März die Nachfolge des Chef­arztes Dr. Rainer Grove an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.