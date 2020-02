Prüfung: Nach fünf Sekunden war‘s vorbei

Praktischer Teil: Fahrlehrer Norbert Bauken simuliert eine Prüfung mit den MT-Redakteuren. Foto: Vorwerk

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. „Das wäre es schon gewesen“, sagt Fahrlehrer Norbert Bauken. Meine Hoffnung, die praktische Prüfung nach 15 Jahren erneut zu bestehen, lösen sich nach sage und schreibe ganzen fünf Sekunden in Luft auf. Vom Hof der Fahrschule habe ich es noch geschafft, bei der ersten Linkskurve fehlt jedoch vor dem Blinken der Blick in den Spiegel und die richtige Absicherung über die Schulter. Gemeinsam mit meinem Kollegen Thomas Vorwerk mache ich den Selbstversuch: Würden wir den Führerschein heute nochmal bestehen? Klare Antwort: Nein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.





