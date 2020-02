Kinder gehen mit gutem Beispiel voran

Im Putzfieber: Schon vor Beginn der Stadtreinigung sind die Organisatoren und Veranstalter motiviert. Foto: Marvin Bröring

Von Marvin Bröring



Cloppenburg. Alle Jahre wieder: Zum fünften Mal findet die Veranstaltung „Cloppenburg putz(t) munter“ statt. Über das gesamte Stadtgebiet engagieren sich dabei Vereine, Gruppen und Einzelpersonen, um am Freitag und Samstag, 20. und 21. März, ihr Umfeld zu säubern. Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese und weitere Organisatoren stellten das Konzept während eines Pressegespräches vor. Erneut nehmen auch viele Schulen und Kindertagesstätten teil, um eine frühe Bewusstseinsbildung zu fördern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.