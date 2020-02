Klimaschutz am Bau wird zur Bürgerpflicht

Energiesparen am Bau: Die Stadtplaner unterstützen das künftig. Die Lage der Parzellen soll Solarenergie nutzbar machen. Bodenproben geben Hinweise zur Erdwärme-Heizung. Foto: Oliver Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Stadt Cloppenburg wird in drei neuen Baugebieten zum ersten Mal ökologische Standards für alle privaten Bauherren festsetzen. Darauf haben sich die fünf größten Fraktionen des Rates in einem bisher einmaligen Gemeinschaftsantrag verständigt. Die Verwaltung soll die Umsetzung der geforderten Energieeinsparung schon bei der Planung berücksichtigen.



Ihren umfangreichen Katalog, der am 10.März öffentlich im Planungs- und Umweltausschuss beraten wird, stellten Sprecher der Fraktionen am Donnerstag gemeinsam im Rathaus vor. Ein Kernpunkt der ökologischen Wende: Schon im Bebauungsplan und im Grundstückskaufvertrag werden Bauherren dazu verpflichtet, den Kfw-Standard 40 zu erfüllen, den moderne Mehrfamilienhäuser in der Regel bereits einhalten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

