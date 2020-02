Kinder lernen Einmaleins in Erster Hilfe

Immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern: Yvonne Mildenberger (vorne, von links), Petra Oltmann, Sabrina Oltmann und die Gruppenleiter organisieren die Arbeit des Jugendrotkreuzes für den Landkreis Cloppenburg. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Erst die „Hallo-Hand“, den linken Arm nach oben ausstrecken, dann die „Hab-dich-lieb-Hand“, die rechte Hand, auf die linke Schulter legen, und zum Schluss das rechte Bein anwinkeln: Mit diesem einfachen Kniff lernen Jugendliche in Sekundenschnelle, wie die stabile Seitenlage geht.



„Spielerisch können sich vor allem Kinder so was schneller merken“, sagt Yvonne Mildenberger vom Jugendrotkreuz (JRK) Cloppenburg. Mit Petra Oltmann und Sabrina Oltmann koordiniert die Bereitschaftsdienstlerin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) neun Ortsgruppen im Landkreis Cloppenburg.

