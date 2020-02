Altenpflegerin wird ihren alten Job nicht los

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (kre). Pflegekräfte, die längst ihren Beruf gewechselt haben, werden weiter zur Mitgliedschaft in der niedersächsischen Pflegekammer gezwungen. Die Rechtsabteilung der Kammer hat das jetzt einer in Cloppenburg beschäftigten Gruppenleiterin der Caritas-Werkstätten noch einmal schriftlich bestätigt.



Obwohl die Frau schon vor zehn Jahren bewusst aus ihrem Beruf als examinierte Altenpflegerin ausgeschieden ist, um dem Stress aus Nachtschichten und Wochenenddiensten zu entgehen, hält ihr die Pflegekammer nun vor, sie könne ihre Fähigkeiten aus der alten Ausbildung heute noch einsetzen.

Die MT hat schon einmal über ihren Fall berichtet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

26.02.2020 | Politik stimmt für Frauenhaus in Cloppenburg