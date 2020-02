Politik stimmt für Frauenhaus in Cloppenburg

Symbolfoto: dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Eine Vorentscheidung zum geplanten Frauen- und Kinderschutzhaus hat der Sozialausschuss des Kreistags getroffen. Die Abgeordneten stimmten am Dienstagabend einmütig einem Neubau mit acht bis zehn Apartments in Cloppenburg zu, in denen auch die Kinder der geflohenen Frauen untergebracht werden können.



Die zuvor ausgelotete Kooperation mit dem Frauenhaus in Vechta wird hingegen nicht weiter verfolgt. Denn in Cloppenburg steht ein Grundstück in zentraler Lage zur Verfügung, teilte die Gleichstellungsbeauftragte Dr. Christina Neumann mit. Der Standort inmitten von sozialen Einrichtungen scheine „auf den ersten Blick sehr geeignet“ und biete eine „gute Möglichkeit“ für einen Neubau. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

