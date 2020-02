Mann schubst 83-Jährige vom Rad

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (ma). Wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung muss ein 31 Jahre alter Mann aus Cloppenburg für neun Monate ins Gefängnis. Dieses zunächst vom Amtsgericht in Cloppenburg gefällte Urteil hat das Oldenburger Landgericht am Dienstag in zweiter Instanz bestätigt – und zwar in Abwesenheit des Angeklagten. Trotz ordnungsgemäßer Ladung war der 31-Jährige der Verhandlung unentschuldigt ferngeblieben. Seine Berufung wurde dann verworfen. Der Angeklagte hatte in Cloppenburg eine 83-Jährige vom Fahrrad geschlagen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

26.02.2020 | Nachfrage nach Bauplätzen bleibt hoch