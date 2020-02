Nachfrage nach Bauplätzen bleibt hoch

Zurzeit gefragt: Für die Bauplätze in Wohngebieten gibt es in Cloppenburg zahlreiche Interessenten. Foto: Hermes

Von Julia De Boer

und Oliver Hermes



Cloppenburg. Weiter ansteigend ist die Nachfrage nach Bauplätzen im Kreis Cloppenburg - und somit auch der Preis. Das geht aus dem Jahresbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg hervor (MT berichtete).



Die Tendenz macht sich auch in der Kreisstadt bemerkbar. „Die Grundstücke in den Baugebieten am Herzog-Erich-Ring werden seit 2016 für durchschnittlich 106 Euro pro Quadratmeter veräußert, während die Bauplätze im neuen Baugebiet am Neuendamm aktuell für durchschnittlich 115 Euro pro Quadratmeter verkauft werden", teile Stadtsprecherin Benita Meyer auf MT-Anfrage mit.