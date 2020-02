Nachhaltigkeit zählt nicht zum Markenkern

„echt.cloppenburg“? Familie und Familienfreundlichkeit zählen Bürger und Politiker zu den Merkmalen der Stadt. Aber reicht die Familienpolitik als Begründung für die Behauptung „echt.nachhaltig“ aus? Die Mehrheit zweifelt an dieser Ausweitung. Foto/Montage: Kreke/Oer

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die städtische Dachmarke „echt Cloppenburg“ wird nicht um den Begriff „echt nachhaltig“ ergänzt. Den Antrag der CDU-FDP-Zentrum-Gruppe auf die Ausweitung hat der Rat der Stadt hat am Montagabend mit 18 zu 16 Stimmen abgelehnt. Der Vorstoß komme zu spät, das Etikett sei zudem nicht glaubwürdig, begründeten SPD/Grüne und Unabhängige ihr Nein. Die CDU reagierte teils verwundert, teils verärgert.



Die Entwicklung der Dachmarke mit Beteiligung der Bürger sei gerade erst abgeschlossen worden und müsse jetzt umgesetzt werden, ehe über neue Begriffe beraten werden könne, hieß es in der Diskussion. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

