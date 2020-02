Polonaise zieht durch die Disko

Ausgelassene Stimmung: Die Caritas-Beschäftigten und Mitarbeiter feierten Karneval.Foto: Hermes

Cloppenburg (her/mtp). Die Piratin tanzt mit dem Cowboy, der Clown mit Biene Maja: Ihr großes Karnevalsfest haben rund 500 Beschäftigte der Sozialen Arbeitsstätte Altenoythe, der Caritas-Werkstatt Cloppenburg und der Werkstatt „Calo“ für psychisch Beeinträchtigte in Cloppenburg und Friesoythe gestern gefeiert. Eingeladen dazu hatte erneut die Diskothek „Bel Air“. Es dauerte nicht lange, bis sich die Tanzfläche füllte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

