Kartoffeldampf erspart Stadt 291000 Euro

Bericht im Rat: Fernwärme heizt Soestebad

Dampfende Ersparnis: Mit der kostenlosen Abwärme aus der Kartoffelverarbeitung bei Emsland Food wärmt die Stadt das Soestebad auf. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Erdgas im Wert von rund 291000 Euro hat das Soestebad durch die Fernwärme aus der Kartoffelverarbeitung des Unternehmens Emsland-Food innerhalb von sieben jahren eingespart. Das „Geschenk", das per Fernleitung durchs Museumsdorf bis ins Bad fließt, hat der Stadtrat gestern formell angenommen. Um nicht in den Verdacht der Vorteilsnahme zu geraten, stellt die Verwaltung Spenden und Geschenke an die Stadt im Rat zur Abstimmung. Die Fernwärme-Nutzung hat bisher etwa 6,12 Millionen Kilowattstunden eingespart. Die Daten für 2015 bis 2019 fehlen noch.