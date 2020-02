Sportvereine geben Empfehlungen ab

Gemeinsamer Workshop zur Ausarbeitung eines Sportentwicklungplanes in der Stadt Cloppenburg

Prioritätenliste: Die Vereinsvertreter wie hier Tobias Spils, Uwe Otte und Rolf Elbers (von rechts) erarbeiteten Ideen. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Über die Entwicklung des Sportangebotes in der Stadt Cloppenburg haben sich mehrere Vereine in einem Workshop ausgetauscht. Eingeladen hatte die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem „Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung“ aus Stuttgart. Nach zwei Treffen ging es in der Abschlussveranstaltung um die Handlungsempfehlungen. Eine der zentralen Diskussionen drehte sich um Sporthallen, bemängelt wurde unter anderem der Sanierungsstau. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.