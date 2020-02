Stellwerker sucht Sinn auf dem Nebengleis

Autor Tomas Cramer führt Doppelleben: Fahrdienstleiter bei der Bahn und Autor abseits vom Broterwerb

Krimis im Doppelpack: Tomas Cramer verarbeitete in „Novemberblut“ Cloppenburger Figuren und Plätze. Sein neues Buch spielt auf Norderney, wo zwei Morde den schönen Inselschein überschatten. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Über Trauerarbeit hat Tomas Cramer (53) geschrieben. Seine Texte über die Begleitung sterbenskranker Menschen werden ins Selbsthilfegruppen weitergereicht. Hausieren geht der gebürtige Cloppenburger mit dieser Arbeit nicht. Schon gar nicht auf Lesereisen. Am 11. März stellt der gelernte Bankkaufmann im Kulturbahnhof Cloppenburg stattdessen seinen zweiten Kriminalroman vor. In „frostland“ schildert Cramer, wie zwei grausame Gewaltverbrechen die Insel Norderney erschüttern, wie gewachsene Beziehungen und der schöne Schein der gewohnten Strukturen zerbröseln, wenn alte „Sünden“ ihr Gift entfalten – spät, unerwartet und umso zerstörender. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

