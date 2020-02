An der Flak endete die Kindheit

Mit 15 Jahren musste Laing in den Krieg

Genießt seinen Ruhestand: Der ehemalige Lehrer Robert Laing wurde mit 15 als Luftwaffenhelfer 1944 zum Krieg eingezogen. Nachdem er mehrere Stationen passierte, kam er 1945 in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Archivfoto: Hubert Kreke

Von Max Meyer



Cloppenburg. Vollkommen ausgezehrt stieg der 16-jährige Robert Laing im August 1945 am Oldenburger Bahnhof vom Lastwagen. Viel zu dürr für einen Jungen seines Alters, aber es lag eine schlimme Zeit hinter ihm. „Ich konnte mit einer Hand die Stelle oberhalb meines Knies umfassen“, erinnert sich der heute 91-Jährige. Damals war er gerade aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft entlassen worden.



Im so genannten Hungerlager, einem großen Acker mit 90000 Kriegsgefangenen, durchlebte der Cloppenburger Nächte, die er nie vergessen wird: „Es gab nichts. Wir waren nass und durchgefroren, voll mit Läusen und mussten uns eine Konservendose Obst mit vier Leuten teilen“, erzählt der Familienvater. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

