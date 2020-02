Polizei erwischt 24-Jährige bei Übungsfahrt

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mt). Ein Auto mit Schrittgeschwindigkeit ist einer Polizeistreife am Freitagabend um 21.39 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Emsteker Straße in Cloppenburg aufgefallen. Die Beamten kontrollierten die Insassen. Die 24-jährige Fahrerin aus Cloppenburg gab zu, noch ein wenig für die anstehende Führerscheinprüfung zu üben. Der 31-jährige Beifahrer und Halter des Pkw ließ die Fahrt zu, sodass gegen beide Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Zulassens eingeleitet wurden.

