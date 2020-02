TuS spricht über Antrag für Kunstrasen

Wirtschaftsrat: Heiner Kuper, Dr. Franz Stuke, Manfred Brockhaus und Markus Ratermann (von links). Es fehlt Lothar Koopmann. Alle wurden einstimmig wiedergewählt. Foto: Udo Hermes

Emstekerfeld (her). Der Antrag auf Förderung eines Kunstrasens und die Ausrichtung des Jugendfußballs waren die bestimmenden Themen bei der Generalversammlung des TuS Emstekerfeld. Zahlreiche Mitglieder waren gekommen, um über die Zukunft des Vereins zu sprechen. Wie Vorsitzender Tobias Spils erklärte, habe sich der Vorstand in den vergangenen Monaten über verschiedene Möglichkeiten eines Kunstrasens informiert. Nach einer regen Diskussion soll der Vorstand das Thema nun weiter intensiv verfolgen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.