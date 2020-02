Kinder hausen wie Gefangene auf Betonboden

Erste Hilfe: Die Frauen aus dem Kreis Cloppenburg bringen Matten, Seife und ein bisschen Schokolade. Foto: Lügan/Bachoco

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Manila. Über den Frauen türmten sich die Aschewolken des Vulkans Thal. Mehr noch als der drohende Ausbruch erschütterte Gloria Bachoco und Magadalena Lügan jedoch die soziale Katastrophe vor ihren Augen. In einem Auffangheim der Gemeinde Cainta, nördlich von Manila, drängten sich Dutzende Kinder und Jugendliche hinter Gittern – wie in einem Massengefängnis auf dem nackten Betonboden, ohne Schlafmatte, ohne Kleidung zum Wechseln.



Auf dem Video, das die Vorstandsfrauen des Vereins Reunion mitgebracht haben von ihrer jüngsten Philippinen-Reise, ist die jüngste Insassin zu sehen, ein Mädchen, drei Jahre alt. Die ältesten sind 17. Gloria Bachoco, die Krankenschwester aus Cloppenburg, empört sich vor laufender Kamera über die Zustände und die Tatenlosigkeit der Behörden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

