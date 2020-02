Lilo (93): „Mit den Kindern leben wir auf“

Auf die Schläfe getupft: Praktikantin Jasmin (20) verziert Lilo Berndmeyer (93) mit Blüten und Blattgrün. Die Senioren des Wohnparks treffen sich jede Woche mit den kleinen Besuchern der Kita – ein Austausch, der beiden Altergruppen Freude macht. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Wenn die kleine Karawane der Senioren eintrifft, wundert sich Annett Pollex jedes Mal über eine Verwandlung. „Plötzlich stehen die Rollatoren alle in der Ecke und es geht ohne", erzählt die Erzieherin der Kita St. Augustinus. Lilo Berndmeyer (93) weiß , warum: „Wir leben mit den Kindern auf." Jede Woche treffen sich alte Menschen aus dem Wohnpark Lokschuppen mit den Kindern, mal in der Kita, mal in der Alteneinrichtung.