Patienten fühlen sich gut versorgt

Fürsorglich: Die Schülerinnen kümmern sich um die Station und Patienten wie Margot Teicher. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Den Arbeitsalltag auf der Station erlebt der Oberkurs aus der Schule für Pflegeberufe in Cloppenburg zurzeit. Die Schülerinnen tragen die komplette Verantwortung auf der Geriatrie- und Palliativ-Station.



„Es ist schon anstrengend, aber es macht auch Spaß", erklärt Nathalie Ewen. Es sei gut, gerade im Hinblick auf die Abschlussprüfungen in diesem Jahr, so eigenständig zu arbeiten. „Natürlich haben wir die Rückendeckung der Schwestern", so Ewen weiter.





