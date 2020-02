Frau schlägt Täter mit Gehhilfe in die Flucht

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am Donnerstagabend eine 46-Jährige in Cloppenburg angegriffen haben und nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Die Cloppenburgerin war laut Polizeiangaben zwischen 21.10 und 21.25 in der Innenstadt auf der Mühlenstraße unterwegs. Auf einer Brücke in der Nähe eines Restaurants wurde sie von zwei Männern überrascht. Die Frau wurde mit einem Stock attackiert und dadurch leicht verletzt. Doch die 46-Jährige setzte sich nun zur Wehr: Sie nutzte eine ihrer Gehhilfen, um die beiden Männer zu vertreiben. Mit Erfolg: Die Täter rannten davon.



Während des Vorfalls ließ die Frau die andere Gehhilfe fallen. Diese fiel auf die Straße und wurde offenbar von einem silberfarbenen Auto überrollt. Jetzt werden besonders die Insassen dieses Autos gesucht. Sie könnten wertvolle Hinweise zu den Männern geben.



Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Sie sind etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und haben dunkle Haare. Einer der Männer trug weiße Schuhe. Hinweise an die Polizei unter 04471/18600.