Jugendgericht schickt 16-Jährigen in Haft

Cloppenburg (ma). Wegen Besitzes von Rauschgift hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes am Donnerstag einen 16-jährigen Intensivtäter aus Cloppenburg für zwei Jahre und drei Monate ins Jugend-Gefängnis geschickt. Die vergleichsweise harmlose Tat, die Hintergrund des aktuellen Verfahrens war, hätte diese deutliche Strafe nicht gerechtfertigt. Es waren vielmehr die zahllosen Vorstrafen, die das Gesamt-Strafmaß nach oben trieben.



Der 16-Jährige war in den vergangenen Jahren immer wieder durch Straftaten aufgefallen, darunter Wohnungs-Einbrüche, Raub- und Erpressungsdelikte und Körperverletzungen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

