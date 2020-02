Zahl der Autos geht um die Hälfte zurück

Weiter in der Diskussion: Die Kirchhofstraße als Fahrradstraße mit dem Schild „Anlieger frei“. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Mit Zahlen aus einer Verkehrsanalyse hat Armin Nöh den eingeschlagenen Weg zur Fahrradstraße in der Kirchhofstraße bekräftigt. „Ich habe so ein gutes Ergebnis nach so kurzer Zeit nicht erwartet“, sagte der Fachbereichsleiter in der jüngsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses.



Nöh monierte die teils unsachliche Diskussion in sozialen Netzwerken. Zudem würden die Cloppenburger Neues in der Regel kritisch und eher negativ betrachten. Wie er mitteilte, wurden am 1. Juni 2017 innerhalb von 24 Stunden 6532 Autos gezählt. Am 16. Januar 2020 waren es noch 3281 Kfz. „Und das war im Winter, wo mehr Autos unterwegs sind“, so Nöh. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

