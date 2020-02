Birkemeyer verlässt Cloppenburger Krankenhaus

Foto: © Timo Lutz

Cloppenburg (her). Geschäftsführer Lutz Birkemeyer verlässt das Cloppenburger Krankenhaus: Der 44-Jährige wurde am Mittwochabend zum Ersten Gemeinderat in Bohmte gewählt. Die Amtszweit dauert acht Jahre. Auf die erste Ausschreibung hatten sich zehn Personen beworben.



Da nach dem Auswahlverfahren keine geeignete Person gefunden werden konnte, wurde die Ausschreibung wiederholt. Hier waren 19 Bewerbungen eingegangen, das Auswahlverfahren fand am 9. Januar statt. Hierzu wurden fünf Bewerber/innen eingeladen. Wie Birkemeyer am Donnerstag der MT erklärte, wird er zum 1. April das Cloppenburger Hospital verlassen, Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

