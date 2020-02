Gewalt gegen Frauen: Brutalität wächst

Symbolfoto: Maurizio Gambarini/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Ausreden, wenn Freundinnen oder Verwandte die blauen Flecken und Schrammen entdecken, wiederholen sich immer wieder: „Ich hab‘ mich an der Tür gestoßen“, „ich bin ausgerutscht“. Frauen verschweigen Gewaltausbrüche ihres Partners im Schnitt sieben Jahre lang, ehe sie Hilfe suchen. Mitunter kommt jede Hilfe zu spät.



Fünf Frauen sind in den vergangenen zwei Jahren im Kreis Cloppenburg von ihren Partnern getötet worden, teils nach bestialischen Misshandlungen. Für Vanessa Nipper, die Leiterin der Frauenberatung bei Bedrohung und Gewalt in Cloppenburg, ist das nur die Spitze des Eisbergs. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

